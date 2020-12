Galerii ⟩ Lääneranna vallas selgusid kauneimad kodud

Lääneranna valla kauneimaks maakoduks tunnistati Kirbla külas asuv Põldotsa talu. Žürii hinnangul on talukompleks kompaktne, peenarde, puude ja põõsaste paigutus läbi mõeldud ning on eksponeeritud vanu põllutööriistu.

Tiheasustuse elamutest valiti võitjaks kodu Lihulas Tallinna maantee 59. Žürii märkis, et selle maja kogu aed on kujundatud ja aia kujunduses on kasutatud huvitavaid taimeliike.