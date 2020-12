Reformierakond taastas Häädemeestel parteirakukese

Reformierakonna Pärnumaa piirkondliku koordinaatori Marika Valteri sõnutsi juhib Marozava mitut äriettevõtet ja mittetulundusühingut. “Marozava elab Häädemeeste vallas Urissaares, kus on ühtlasi maa- ja majaomanik. Tegemist on noore ja tegusa naisterahvaga, kelle pere noorim liige käib alles lasteaias. Aktiivse kodanikuna osaleb ta kogukonna elus ning võtab sõna valla elu puudutavates küsimustes,” iseloomustas Valter Häädemeeste piirkonna uut juhti.

Marozava sõnul on neil juhatusega oma kindel vaade kohaliku elu arendamisele.

“Häädemeestele on poliitilise jõuna taas ilmunud Reformierakond, kes tahab aktiivselt osaleda kohalikus elus,” tõdes Marozava, kelle meelest Häädemeeste on ilus ja perspektiivikas koht, kuid vallajuhtidel puudub elanikega tagasiside. “Olen kindel, et võim peab rahva häält kuulda võtma.”