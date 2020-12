Graafik ⟩ Pärnumaal tekkis uus nakkuskolle

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Pärnumaal 109,1. Nädal tagasi oli see 119,5.

Pärnu haiglas on ravil neli koroonaviirusega nakatunud patsienti ja haigla ravijuhi Veiko Vahula sõnutsi on olukord siin võrreldes muu Eestiga hea.

“Meil on 20 voodikohaga nakkusosakonnas kokku seitse patsienti, neist neli COVID-haiget, kes ei vaja juhitavat hingamist ja on koroonahaigetele eraldatud osas. See on ka ainus osakond haiglas, mis on pooltühi,” selgitas ravijuht kohaliku haigla valmisolekut uute koroonahaigete vastuvõtuks.