Gedvil töötab enamasti installatsiooni- ja videomeediumis, rõhutades teoste interaktiivsust, et vaatajale teemat kogemuslikult tutvustada. Oma projektis “Not Like the Other Girls” uurib­ ta, kuidas kujunevad eneseesitluse käitumismustrid kujuteldavas ja reaalses keskkonnas. Näituse pealkiri viitab isiksu­sele, kes soovib eristuda, tõsta ennast sotsiaalmeedias kõrgemale tasandile kui the other (ingl ’teised’).