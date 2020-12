Pildid ⟩ Reservohvitserid tegid raamatuhoidlale uhke kingi

Reserviupseerikoulu 100).

Trükis soetati EROK Lääne osakonna Pärnu piirkonna liikmetelt laekunud annetuste toel ja sellega saavad raamatukogus tutvuda kõik huvilised. Väljaanne on nummerdatud ja varustatud kinkimist kinnitava lisalehega.

Tänu Soome reservohvitseride koolile on suuresti pandud alus Eesti oma reservohvitseride väljaõppele. Lahingukooli reservohvitseride baaskursuse käivitasid just need kaitseväelased, kes esimeste eestlastena läbisid Soome reservohvitseride kursused.