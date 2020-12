Viimastel päevadel on külm hakanud nägu naksama ja miinuskraade lubab veel vähemalt nädala jagu. Suusasõpradele tähendab see seda, et algab kunstlume tootmine. Kui looduslik vaip maad ei kata, saab juba aastakümneid Pärnumaal tehisrajal vuhiseda Jõulumäe mändide all. Sellest aastast on lumetootmise võimekus suvepealinnaski.