Video ⟩ The Boondocks avaldas singli ja muuvi

Bänd on otsustanud uudisloominguga minna oma juurtele lähemale ja pöörduda tagasi tooremakõlalise roki poole, millega kollektiiv 2012. aastal alustas. The Boondocks, kes on pälvinud nii aasta albumi kui Raadio 2 aasta uue tulija tiitli, on olemuselt üdini positiivne, ekstravagantne ja jõuline. Need on uue pala märksõnadki.