VIDEO ⟩ Vaadake, kuidas toimib raamatukogu uus kontaktivaba raamatukapp

Pärnu keskraamatukogu on näinud vaeva, et raamatute laenutus pärgviiruse möllu keskmes võimalikult turvaliseks teha. Kevadel, kui maja oli kinni, mõtlesid töötajad kiiresti välja kontaktivaba laenutuse süsteemi, kus inimesed said tulla raamatupakile järele teatud kellaaegadel. Nüüd on aga maja juurde püstitatud lausa raamatukapp, kuhu saab lugemisvara ette tellida ja järele minna kas või südaöösel.