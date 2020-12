Pärnumaa nakatunute arv kasvas taas

Pärnu haiglas on ravil kuus COVID-19-patsienti: peale kolme pärnumaalase kaks inimest Lääne- ja üks Raplamaalt. Ükski neist ei vaja juhitavat hingamist. Eestis viibib haiglates 264 COVID-19-patsienti, neist juhitaval hingamisel on 13.

Ühekorramask tuleb pärast kandmist visata segaolmeprügi sekka

“Kuna maskikandmine on mõnda aega meie uus reaalsus, soovitame investeerida mitmekordsesse näomaski, mis on nii keskkonnale kui inimese rahakotile soodsaim valik. Kui aga olud sunnivad ühekordset maski kasutama, on olulisim selgitada, kuhu too peale kandmist visata,” selgitas keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma.