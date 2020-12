Hoiatus ⟩ Läbi jää vajunud täiskasvanu peab vees vastu kümme minutit, laps vähemgi

Päästeamet hoiatab, et veekogudele tekkinud õhukesele jääle minna on ohtlik.

Viimaste päevade miinuskraadid on Eesti siseveekogudele tekitanud esimese jääkihi. Päästeamet paneb elanikele südamele, et jää on veel liiga õhuke ja inimest ei kanna.