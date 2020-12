KOLMAPÄEV, 16. detsember

Tori kirikus kl 19 “Jõulukontserdid”. Ott Lepland, Birgit, Tanja ja The Swingers.

Kunstnike majas

Kelli Gedvili näitus “Not Like the Other Girls”.

Näitus “Pärnu degenereerunud kunst”.

Avatud T–R 11–17, L 11–14.