Mandrikihnlased ehtisid täna õhtul uue kunsti muuseumi fuajees kaharat kolmemeetrist mändi, et see lisaks saabuvate pühade meeleolu neile, kes külastavad järgnevatel päevadel samas kihnlaste käsitöö ja toidumüüki, mis on tuntud kui „Kihnu jõulubu”, kuid mõistetavalt kannab traditsiooniline ettevõtmine seekord koroona ahistavat pitserit.