Jõulumäe tervisespordikeskus annab sotsiaalmeedias teada, et nädala jooksul toodetud kunstlumega on kaetud Jõulumäe suusastaadion ja kaks rajalõiku staadionist edasi. “Kahjuks ei jätkunud külma nii palju, et oleks ringi kokku saanud, veidi jäi puudu. Kohe, kui ilm lubab, toodame lund juurde,” seisab postituses.