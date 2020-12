Agne Kiviselg lõpetas hooaja maineka mõõduvõtu hõbemedaliga

“Esiteks on hõbe Arnoldil väga kõva sõna,” rõõmustas pärnakas. “Teiseks on minu hooaeg olnud võistlusvormi hoidmise mõttes ebanormaalselt pikk ehk alates septembrist. Tegime treener Ramil Lipuga kõik, mis võimalik, et keha ei väsiks, lihas ei närtsiks ja vorm väljaspool hooaega lihtsalt ära ei kaoks. Aga täna saime tõestust, et meie töö on kandnud vilja! See on meile väga suur võit!”