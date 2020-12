Pärnumaal levib viirus peamiselt pereringis ja töökohtade kaudu

Eelmisel nädalal tuvastati nakkus 84 pärnumaalasel. Seda on ligemale poole rohkem kui nädal varem.

Pärnumaal jälgib terviseamet tänahommikuse seisuga 122 nakatunut ja 509 lähikontaktset.

Terviseameti Lääne regionaalosakonna juhi Kadri Juhkami sõnade kohaselt on viirus viimasel ajal levinud kõige kiiremini pereliikmete ja töökontaktide kaudu. Laste osa nakkuse levikus on olnud pigem väike: tänahommikuse seisuga oli nakatunute seas kaheksa last, kellest kaks koolieelikud.

“Kooliõpilaste seas ei ole viiruse levik suur,” tõdes Juhkam.

Töökohas toimunud nakatumiste tõttu tekkis Pärnumaal peale Lihula vaibatööstuse ja Pärnu spordiklubi kolmas kolle Mateki tehases, kus eelmise nädala teisipäevast on teada kümme nakkusjuhtu. Tänaseks planeeris terviseamet ettevõttes laustestimise, mille käigus oodatakse proovi andma ligemale 40 inimest.

“Ilmselt tuleb selles koldes nakatunuid juurde,” arvas Juhkam.

Terviseameti koroonadetektiivid pole suutnud kindlaks teha, kes viiruse ettevõttesse tõi.

Juhkami jutu järgi on praegu nakkusallikas teadmata iga viienda juhtumi puhul.

Juhkami sõnutsi peaksid inimesed viiruse leviku vältimiseks hoiduma suurematest kogunemistest.

“Ehkki üritused pole keelatud ning spaad, restoranid ja spordiklubid töötavad, soovitame mitte koguneda,” ütles ta. “Kui sellest kinni ei peeta, pole Pärnumaal, kus viiruse levik on võrreldes muu Eestiga olnud tagasihoidlikum, pääsu nakatumise arvu tõusust.”

Kauplustes avanevat pilti peab Juhkam päris heaks, sest enamik inimesi kannab kaitsemaski ja desotab käsi. “Silma on hakanud see, et suur osa inimesi kannab maski valesti – sellisel juhul pole sellest kasu,” lausus ta.

Pärnumaal pole terviseamet kirikuskäijate seas nakatumist täheldanud.

Lasteaedadele on amet soovitanud mudilasi üle anda õues. Nii ei puutu vanemad kitsastes ruumides omavahel ega töötajatega kokku. “See on ennetav meede. See ei ole kohustuslik,” märkis terviseameti Lääne regionaalosakonna juhataja.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Pärnumaal 150,8. Nädalaga on see näitaja kasvanud 40 inimese võrra.

Pärnu haiglas oli täna hommikul ravil kaheksa koroonapatsienti.

Ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 3985 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 331 ehk 8,3 protsenti testide koguarvust.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 457,72 ja esmaseid positiivseid tulemusi tehtud testide koguarvust 8,7 protsenti.