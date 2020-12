Et pärnumaalased on taliujumises kibedad käed, oli juba varem teada. Nüüd paranevad siinsed tingimusedki ja äsja avati Pärnu jahtklubis taliujumiskeskus, mis tõi juurde hulga harrastajaid ja tulevasi koduse tšempionaadi medaliste.

Aga need, kes äsjastel meistrivõistlustel medaleid võitsid, tulevad pigem silla alt. Täpsemalt Pärnu Papiniidu silla alt, kus külmakartmatud kogunevad iga päev juba üle kümne aasta. Üks neist on 60aastane Pärnu spordikooli ujumistreener Artur Tikkerbär.

“Tuleb välja, et taliujumine on noorte ala,” muheles treener, viidates hõredale konkurentsile, ent märkis, et üle 50- ja 70aastaste eaklassis võistlejaid jagus. “Võib-olla vanemad praegu väga ei riski ega tule viiruse ajal välja.”