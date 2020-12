Uus muusikavideo ⟩ Sibyl Vane: Armastus ei pea olema kannatus

Läinud kevadel avaldas ansambel albumi “Duchess”, mille 12 loost kolmele on nüüdseks vändatud videoklipidki. Eile jõudis vaataja-kuulajani loo “Love department” video.

Plaadistatud palade sõnade loojale Helena Randlahele on kogumiku sisu väga isiklik ja nagu terve album räägib eelnimetatud lugugi tema õppetundidest armastuses. “Minu hirmudest selle ees, et kordan oma suhetes vanemate mustreid, ja mu valedest ootustest õnne leidmisel,” täpsustas Randlaht. “Armastus ei pea olema kannatus ega inimesed õnnetud. Sellest proovibki „Love Department” nii loo kui videona omal moel rääkida.”

Jõulukuul avaldatud videosingli filmis Taavi Arus, kellele ansambel on Randlahe ütlust mööda jätnud klippide filmimisel ja kokkupanekul voli oma äranägemise järgi toimetada. Bändi bassisti ja ohjaja Heiko Leesmendi sõnutsi on Aruse videokeel neile muljet avaldanud ja aidanud muusikale pildiski tähenduse anda. “Väga põnev on näha, millist lugu räägib Sibyl Vane’i muusika Taavile ja kuidas ta selle omakorda pildis elama paneb,” avaldas Leesment, kes tõdeb, et muusika videosse kandmine on ansamblile endale alati keeruline tundunud.

Seepärast pole bändil just palju muusikavideoid, ent bassimehe kinnitusel on neil plaanis rohkem avaldada. “Kevadine, kümnes sünnipäev jäi koroona ja “Duchessi” avaldamise varju, aga meil täitub 2022. aastal kümme aastat debüütalbumist ja sellega seoses oleks ehk tore,” lausus Leesment.

Viirusperiood on ansamblile olnud keeruline, kuid Randlahe sõnutsi väga õpetlik. “Me ei ole võtnud kannataja- või ohvrirolli. Muusikasektoril on tervikuna praegu raske ja oleme õnnelikud, et oleme alati pidanud tähtsaks leida muusika kõrvalt endale kindla sissetulekuga töö,” märkis laulja.

Bänd avas kevadel veebipoe ja kolis fännidega suhtluse internetiavarustesse. Pakke saadeti isegi Saksamaale, Soome, Belgiasse ja Rootsi ja detsembri algul korraldati virtuaalne bändisärgilaat.

Heiko Leesment ja Helena Randlaht. FOTO: Mailiis Ollino

“Soovime inimestele rahulikke jõule, et keerulisest ajast hoolimata leitaks aega rõõmustada,” sõnas Randlaht, kes julgustab muusikat digikanalites kuulama. “Sellega toetate neid artiste, kellel praegu on raske.”

Leesmendile on tähtis kogukondki, kes ansambli tegemistel on silma peal hoidnud ja toetanud. “Kindel tagala on väga oluline, ja meil on see Pärnu näol olemas,” avaldas ta.