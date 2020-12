Hiljuti kirjutas Pärnu Postimees, et mitu toitlustuskohta on teatanud sulgemisest või töö ümberkorraldamisest, sest kliente on koroonaviiruse tõttu tavapärasest vähem. Sellest hoolimata on Pärnus viimastel kuudel lahti tehtud mitu uut toitlustuskohta, kus klient saab söögi kätte enamasti luugi kaudu.