Lõbusad sokid, stiilne kohvikann või hõrk parfüüm – mida küll pista kingikotti? See küsimus on alati paras pähkel pureda ja võib võtta päevi või lausa nädalaid, ilma et hea idee pinnale kerkiks. Parim kink olevat raamat. Kui kingisaaja ongi usin lugeja- raamatukoi, siis mis saaks mõnusast lugemisvarast parem olla? Aga mida valida? Kas haarata poeriiulilt memuaarid või pakkida kinkekotti luulekogumik? Ehk hoopis mõni uudisromaan või sootuks teadusteos?