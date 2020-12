Sinimajandus ⟩ Pärnu kolledž hakkab arendama uut õppemoodulit

Novembris sai stardipaugu Erasmus+ rahvusvaheline projekt “Skills4CMT” ehk “Sector specific skills development in coastal and maritime tourism”, kus osaleb ka Tartu ülikooli Pärnu kolledž.

Eesmärk on tõsta teadlikkust ranniku- ja mereturismi alaste oskuste ja kvalifikatsiooni olulisuse suhtes, arendada väljundipõhine õppemoodul, mis toetuks tugevale koostööle ülikoolide vahel, suurendada digilahenduste osa õppeprotsessis ja pakkuda uusi, paindlikke õppevorme.

Kõikidel kõrgkoolidel on juba edukalt toimivad turismiõppekavad, mille raames luuakse neli õppeainet, mis liidetakse tervikmooduliks. Sellega loodetakse täita õppetöö lünki ja tõsta turismihariduse üldist kvaliteeti.

„Sinimajandus on üks perspektiivsemaid arengusuundi ja ranniku- ja mereturism moodustab sellest suurima sektori. Suurim probleem on kvalifitseeritud tööjõu nappus. Projekti raames töötatakse välja selle sektori tarvis õppemoodul, et kõrghariduses pakutav vastaks tööturu vajadustele,” märkis koordinaator Gristel Leetma.