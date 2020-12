Kadri kohvik on olnud üks Pärnu sümboleid. “Minu jaoks on see kuulunud linna juurde nagu pudeli-Vovka, kelleta ei kujuta Pärnut ette. Kahju, et see koht nüüd kaob,” ohkab Nikolai uulitsas legendaarses söögikohas viimased veerand sajandit pea iga päev keha kinnitamas käinud bibliofiil Olaf Esna, kelle töökoht ehk antikvariaat asub naaberhoone, linnakodaniku ­maja keldrikorrusel.