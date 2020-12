Pildid ⟩ Kolmandale sillale ette jääv 130aastane maja vaob põrmu

Muinsuskaitseameti Pärnumaa nõuniku Helle-Triin Hansumäe sõnade kohaselt ehitati Lai 26 kahekorruseline mansardkorrusega puidust elamu-kontor eeldatavasti aastail 1880–1893. Hoone on Hansumäe ütlust mööda eriti väärtuslik oma keeruka ja ajastutruu fassaadi poolest.

“Lai 26 fassaad on Pärnus võrdlemisi ainulaadne. Algupäraselt on elamu olnud veel uhkem: hoonel on olnud luugid, millest annavad tunnistust kinnitusdetailid ja pleekimisjäljed seinal,” rääkis Hansumäe.