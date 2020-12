Koduotsija ⟩ Krundiküla Juku otsib peret

Johannes on umbes aastane punnpõskne kassipoiss, kes möödunud kuul ühel vihmasel reedel sammus Krundikülas võõra talu koridori ja sinna jäi. Kust ta tuli või miks talle just see maja meeldis, ei tea keegi.

“Vana omanik ei tulnud Johannesele järele ja kahe nädala möödudes tegime talle kõik vajalikud protseduurid, et ta saaks minna uude armastavasse koju,” rääkis Pärnu loomade varjupaiga juhataja Seyle Juss. Iseloomult on Johannes sõbralik ja paimaias, ilmselt on kassil olnud kodu, ent kas ta on kodutee kaotanud või osutunud üleliigseks, ei tea keegi peale looma enda.