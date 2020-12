Graafik ⟩ Nii haiglaravil ja kui uusi koroonasse nakatunuid on 17

Pärnu haiglas on ravil 17 COVID-19-haiget, kellest ükski ei vaja juhitavat hingamist ega intensiivravi. Üks patsient sai koju ja lisandus viis uut koroonasse haigestunud inimest.

Terviseameti Lääne regionaalosakond jälgib ligi 1800 inimest, kellest 364 on nakatunud.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on 273.

Tänavu on Pärnumaal koroonasse nakatunud 345 naist ja 302 meest.

Eesti haiglates viibib 331 koroonasse nakatunut, kellest 17 on juhitaval hingamisel.

Ööpäeva jooksul suri kaks koroonaviirusega nakatunud inimest. Kokku on Eestis surnud 170 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Eestis 505,9. Esmaseid positiivseid tulemusi tehtud testide koguarvust on 9,4 protsenti.

Vähendades kontaktide arvu, katkestame nakkusahelad

Terviseameti hinnangul ähvardab Eesti meditsiinisüsteemi ülekoormus. Ameti eesmärk on peatada viiruse leviku kasv Eestis ja püüda olukorda säilitada, et seejärel saavutada nakatunute arvus langustrendi.

Seetõttu peab jõule ja aastavahetust tähistama tänavu vaid lähimate pereliikmetega. Enne lähedastega kohtumist tuleb veenduda, et kõik on terved. Jõule tähistades tasub hoida mõõdukat vahet ka pereliikmetega.

Koroonaviirusel on peiteaeg. Kui plaanite pühade ajal siiski lähedastega kohtuda, vähendage lähikontakte juba praegu, et vältida nakatumist – selleks et saaksite jõuludel olla koos perega ohutult.