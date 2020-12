Koroonahaige skeptikutele: See on ikka päris rõve tõbi

Üleile lõi äkki põhja alt ära – kõhulahtisus on üks COVID-19 sümptomeid.

Toimetuseni jõudis sotsiaalmeedia kaudu kiri inimeselt, kelle kodus on ootamatult mitu koroonahaiget, sealhulgas ta ise. Kogu viieliikmelise pere jõuluaeg möödub karantiinis põhjusel, et pereliige tõi töölt nakkuse koju. Ajakirjanikule on koroonakogemusest pajatava inimese nimi teada. Õigupoolest tean inimest ennastki, ent vältimaks liigset avalikku tähelepanu soovis pärnakas, kes 15.–28. detsembrini veedab kodus karantiinis, jääda anonüümseks.