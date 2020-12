Tunnustatud maalikunstnik avas oma esimese näituse Pärnus

Näituse tagamaid selgitab autor nii: olgu ­kõne all kosmos, poliitika või igapäevaelu, “kord” ja “kaos” on mõisted, milleta oleks raske kirjeldada meid ümbritsevat tegelikkust. Nii kaos kui kord mõjuvad hirmutavalt, kui neid saab liiga palju, vahest ainult kunstiteoses ei saa need ­teha palju kurja. Ühes on teist, ka kaoses joonistuvad välja varjatud struktuurid ja mustrid, ülemäärane kord muutub lõpuks iseenese vastandiks ja pudeneb kildudeks.

“Minu jaoks kunstnikuna on teose struktuur, kompositsioon avatud mõlemale, nii üks kui teine on vältimatult vajalikud ja omavahel seotud. Ehkki valminud maal on lõpptulemusena justkui staatiline objekt, meeldib mulle mõelda, et minu poolt maalimisel läbi elatu, kõik see vaev ja rõõm, need mõtted ja tunded talletuvad töösse kihtide ja käikudena, mis tundlikule ja uudis­himulikule silmale avanevad vaatamise käigus justkui tagurpidi pööratud protsessi käigus uuesti,” märkis Allsalu.

Jaan Elken on seoses tänavu kevadel Pärnus toimunud maalikunstnike liidu aastanäitusega kirjutanud Allsalu kohta järgmist: “Kuuludes meie parimate koloristide sekka, oli kunstnik 1990ndate lõpus ja nullindate alguses tuntud just oma suureformaadiliste ja ülimalt pas­toossete värvilaamade tõttu, mida oli lõuendile kantud hoogsate spaatlilöökidega. Nüüd on formaadid väiksemad, ja õli asemel akrüül. Kunstniku koloriit on aastatega muutunud rafinee­ritumaks, näiliselt mitte kujutades kujutab ta nii mõndagi, vaataja saab aimduse looduse-kõik­suse liigirikkusest ja valguse-varju draamast.”

Allsalu on lõpetanud Eesti kunstiakadeemia maali erialal ja oli 2013–2019 Eesti kunstnike liidu president, praegu on asepresident.