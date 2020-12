INTERVJUU ⟩ Lapi jõuluvana: Hobune, elevant, koht ülikoolis ja kallim troonivad maailma laste kingisoovide nimekirjas

Mõne aja möödudes üüris nende kodu lähedal endale korteri üks vanem valkjashalli habemega mees Soomest Lapimaalt. Kolme tütre isa sai vanema mehega tuttavaks ja nad rääkisid teineteisele, millised tegemised kummagi päevi täidavad. Tuli välja, et valkjashalli habemega mees Lapimaalt ei olnud keegi muu, kui korraks Eestisse põiganud jõuluvana isiklikult.

Ei jäänudki kolme tütre isal muud üle, kui kutsuda uuesti kohale oma vanim tütar ja öelda talle: ”Kallis tütar, ma küll ütlesin sulle hiljuti, et jõuluvana pole olemas, aga ma eksisin rängalt. Saa tuttavaks jõuluvanaga. Ta peatub lühiajaliselt meie naabermajas.”

Praegu on jõuluvana taas Põhja-Soomes oma kodus jõulukülas ja teda külastavad iga päev paljud lapsed. Meil õnnestus jõulutaat vahetult enne kodumaale naasmist kohvile kutsuda, et rääkida Aasia tüdrukute lemmikkingitusest, Põhja-Soome lumistel aladel elavatest põhjapõdrakarjadest, küsida, kas päkapikud on ikka päriselt olemas ja selgitada välja jõuluvana lemmikspordiala. Intervjuu jõuluvanaga toimus eesti keeles.