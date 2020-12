Pildivõistluse fotod ilmestavad Kihnu kalendrit

Tavapäraselt on suuremõõtmelises seinakalendris kuude ja päevade nimed kihnu keeles, nii nagu riiklike ja rahvakalendri tähtpäevade seletusedki. Algava aasta „kaalender” on kujundatud kihnu naiste värvikireva ja tähendusliku põlleriide taustale. Esikaane fotol on Leanne Barbo foto, mis tehtud EV 100 ühestantsimise ajal Kihnu muuseumi ees.