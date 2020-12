Metsa tänava lõik kaalutakse ühesuunaliseks muuta

Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist Anu Villmann ütles, et kuna Metsa tänava liiklusküsimus ja lasteaeda minejate-tulijate turvalisus on taas päevakorral, tegeldakse teemaga edasi. “Lahendus ei jõua tänavale aga enne kevadet (isegi kui otsus liikluskorraldust muuta tehakse juba lähiajal), sest pimedal ajal ei ole mõistlik ega turvaline liikluskorraldust muuta,” ütles Villmann. “Seega on aega, et Metsa tänava liiklusohutumaks muutmine põhjalikult läbi analüüsida, et leida sinna parim võimalik lahendus nii lasteaiale kui ka piirkonna elanikele.”