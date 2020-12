Pildid ⟩ Pärnu valis välja tänavused kaunimad jõulukaunistused

Pärnu linnaaednik Anu Nurmesalu edastas tänusõnad kõigile, kes oma pühadekaunistustest linnavalitsusele teada andsid. Tal on hea meel, et pärnakad jõulukaunistuste konkursil kaasa lõid ning üleskutsele aktiivselt reageerisid. "Eriti tore on see, et mitmed varasematel konkursitel pühadekaunistustega silma jäänud pärnakad andsid oma kätetööst nüüdki teada," sõnas Nurmesalu. Inimesed on usinalt oma eelmiste aastate lahendusi edasi arendanud ja loonud nendeks pühadeks täiesti uued silmapaistvad kompositsioonid.

Ka Merimetsa 58a asuv maja valiti linna paremini kaunistatud eramajaks. FOTO: Erakogu

Kogenud dekoraatoritele pakkus tänavu konkurentsi hulk uusi kenasti ehitud kodusid, aedu, aknaid ja asutusi. Linnaaedniku hinnangul on pühade-eelne ehtimistuhin nakkav – kui tänaval on üks kaunistatud maja, siis peagi lisanduvad esimese kõrvale veel teine, kolmas ja neljaski.

„Eks inimeste julgustamine hooneid fantaasiarikkalt kaunistama on ju ka konkursi eesmärk,“ märkis Nurmesalu ja avaldas heameelt, et üle terve Pärnu näeb neil pühadel askeldamas erakordselt palju päkapikke. „Punaseid päkapikumütse on pärnakate aedades puude ja põõsaste tippudes hulgaliselt. Lihtne, aga väga meeleolukas ja vahva viis tekitada koduümbrusse kelmikat pühademeeleolu,“ leidis linnaaednik.

Seekord jääb parimate jõulukaunistuste konkursil välja andmata parima vaateakna auhind, kuna selles kategoorias ühtegi kandidaati üles ei seatud, kuid see-eest tunnustatakse parima keskuslinna eramaja kategoorias ühe eramu asemel kahte maja. Linn premeerib parimate jõulukaunistuste tegijaid magusate ja mitterahaliste auhindadega.

Pärnu jõulukaunistuste konkursi võitjad:

Parim eramaja keskuslinnas – Kibuvitsa 14

Kibuvitsa tänava maja number 14 valiti jõulukaunistuste konkursil tänavu parimaks linnas asuvaks eramajaks. FOTO: Erakogu

Pererahvas kirjutab: „Meie elamisse on tulnud jõulukaunistusi iga aastaga juurde. Sättisime kõik oma olemasolevad tulekesed kenasti hoovi põlema, aga siis läksime ikkagi veel poodi ja tõime suure hulga lisaks. Kaunistasime terve perega. Lapsed läksid nii hoogu, et tõstsid tulekesi puudel mitmeid kordi ringi. Terve pikk päev sättimist ja õhtul pimedas, kui kõik põlema panime, olime väga rahul. Meie maja peal ja ümber on 265 meetri jagu erinevaid põlevaid jõulutulesid. Nii ilus on õhtul töölt koju jõuda, kui terve hoov on valge! Eriti meeldivad värvilised tuled meie kaheaastasele pesamunale. Oleme märganud, et kui inimesed õhtul tänaval jalutavad, siis ikka mõni seisatab ja vaatab. Paljudele meeldib meie erksalt põlev sinine puu, mis on kohe maja ees.“

Parim eramaja keskuslinnas – Merimetsa 58a

Ka Merimetsa 58a asuv maja valiti linna paremini kaunistatud eramajaks. FOTO: Erakogu

Pärnu linnaaednik Anu Nurmesalu: „Loominguline ja pilkupüüdev lahendus. Palju sädelevaid valguskette, mis vilguvad ja tilguvad mööda puid-põõsaid, maja ja aeda. Valgustatud põdrakesed on kohe- kohe koos jõuluvanaga katuselt startimas minema lastele kinke jagama. Nii tore, et ühe pere jõuluilust saavad pimedal ajal osa paljud möödakäijad.“

Parim eramaja osavallas – Teeveere 1, Paikuse

Paikusel asuv Teeveere 1 kodu valiti komisjoni poolt parimaks Pärnu osavalla eramajaks. FOTO: Erakogu