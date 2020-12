Käbikuningas on väga sõbralik. Kui puuri juurde jõuame, lippab ta seal edasi-tagasi, ronib tagurpidi mööda köit ja ootab, et talle pähkleid antaks. “Talle on see maius,” lausub Eesti metsloomaühingu Pärnumaa piirkonna juht Kaisa Vaik. Lisades, et tavaliselt sööb Oskar näriliste kuivtoitu. Samuti maitsevad talle värske kurk ja toores porgand, ka õunad.