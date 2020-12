GALERII ⟩ Eesti sprinditipud võistlesid kohalikus kergejõustikuhallis

“Sportlased on harjunud aastat lõpetama võistlusega, et saada ülevaade oma vormist ja tulemus kirja. Kuna Leetsari võistlus tuli piirangute tõttu edasi lükata, lubati vähemalt koondise omadele võistlus korraldada,” rääkis mõõduvõtu korraldaja ning Pärnu spordikooli ja SK Altiuse treener Romet Mihkels, kelle sõnul on järjekorras 13. mälestusvõistlus plaanis organiseerida märtsis. “Kui siis on sama seis, tuleb teha aastane paus.”