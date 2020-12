RMK-l soovitati rohkem kohalikke kuulata

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) on viimasel ajal kriitikarahe alla sattunud asulalähedaste metsade raie pärast: korduvalt on tekkinud kahtlus, et kohalikega ei arves­tata. Nüüd teatas õiguskantslergi, et kaasamismenetlus võiks olla selgem.