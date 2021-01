Juba 20. korda toimunud üritus “Küünaldesäras Salumäe” on kogukondlik sündmus, mille korraldamise eest seisab MTÜ Salumäe Selts. Matsalu rahvusparki jääv Salevere Salumägi on põnev koht nii looduskaitseliselt kui kogukondlikult: sealne matkarada on populaarne nii kohalike kui turistide seas, Silmaallikal on usutud olevat ravivõimed ja mäe idaosast on leitud arheoloogilised tarandkalmed, mis viitavad seal asunud esivanemate pühapaigale.