Möödunud aasta enimmloetud kultuuriuudis Pärnu Postimehes oli Endla teatrirahva veebiblogi koroonaaja tõttu peale sunnitud puhkuseaja tegemistest. Kümnete potitustega veebipäeviku eesmärk oli lahutada inimeste meelt, tuua rõõmu ühesuguseks kippuvatesse päevadesse ja anda märku, et kultuur ei ole karantiinis, vaid lendleb meie vahel vabana nagu nakkav viirus, millel on võime tervendada nii keha kui hinge.

17. septembril kogunenud Pärnu linnavolikogu istungi põhiteemaks kujunes arutelu Läänemere kunstisadama üle. Küsimuste- ja kriitikarahe alla sattus sadama idee autor Mark Soosaar. Eelkõige konservatiivse rahvaerakonna (EKRE) rahvasaadikute karme hinnanguid kuulda saanud Soosaar lahkus kõnepuldist tõdemusega, et eestlased võiksid eeskuju võtta tasase loomuga jaapanlastest, mitte käituda teiste suhtes kiuslikult.

Volikogu, Pärnu raekoda FOTO: Mailiis Ollino

28. septembri hommikul toimunut kommenteerides, mil Esplanaadi 10 uksed Uue Kunsti Muuseumi (UKM) töötajatele suletuks jäeti, avaldas UKMi eestvedaja Mark Soosaar, et Novira Capital rikub jämedalt seadust. “Minu arvates ei tohi kultuuriga niimoodi mängida. Meie inimesed on täna öösel magamata olnud ja endast väljas, sest see on uskumatu, mida Eestis tehakse,” avaldas ta toona.

28. septembri hommikul Pärnus Esplanaadi 10 ukse taga nõutult seisnud uue kunsti muuseumi eestvedaja Mark Soosaar pidi tõdema, et maja uks on lukus. Koputamise peale tuli uksele vastu turvamees, kes teatas, et tal ei ole lubatud kedagi majja lasta ja tema midagi rohkem sellest ei tea, ning soovitas infot küsida hoone omanikult. Kurva ilmega Soosaarel ei jäänud üle muud kui lahkuda.

Pärnu uue kunsti muuseumi eestvedaja Mark Soosaar täna hommikul Esplanaadi 10 maja uksest sisse ei pääsenud. FOTO: Raido Keskküla

Kunstifestival IN Graafika algas Pärnu Vallikäärus ava-performance’iga, kus pruudilooris naine üritas langevarju ja tuulemasina vahel ehk elumere lainetes tõsiseid pingutusi tehes püsti jääda. Etendus lõppes langevarju ja loori põletamise ehk lahutuse ja vabanemisega.

In Graafika - Diverse Universe avaperformance langevarju ja tuulemasinaga. Pärnu Vallikäär. FOTO: Lilli Tölp

„See on tõesti väga üllatav, et me oleme nii suure tähelepanu all, kuna hiljuti saime ju Pärnu linnalt teenetemärgi,“ lausus nüüdseks manalateele läinud Mihkel Smeljanski, Pärnu Postimehele aasta alguses. Kõrvuti Kuldse Trio kamraadi ja Endla teatri aegse kolleegi Jüri Vlassoviga pälvis ta Eesti Vabariigi presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi.

Endlas tähistati 23. oktoobri õhtul Pärnu kutselise teatri 109. aastapäeva teatrirahva peo, esietenduse ja kunagise peakunstniku Vello Tamme näituse avamisega.

21. veebruari hommikul suri armastatud näitleja ja laulja Mihkel Smeljanski, kes eestlaste südame võitnud eelkõige kultusbändi Kuldse Trio solistina.

Mihkel Smeljanski. FOTO: Erlend Štaub

Novembris tühistas linnavolikogu aastaid tagasi Uue Kunsti Muuseumile Läänemere kunstisadama rajamiseks antud kinnistu kasutusõiguse. Vastusena otsustas UKM pöördua kohtusse, et omakorda nõuda selle otsuse tühistamist, samuti esitas asutus ligemale kaheksa miljoni eurose kahjunõude.