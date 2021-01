Pärnu Vapruse mängiv treener sahistas tolles kohtumises võrku 53. minutil, kui saatis palli väravasse otse nurgalöögist. Ühtlasi jäi see ka mängu ainukeseks tabamuseks ja tõi Eestile 1:0 võidu.

“Ise arvasin, et võidab Fääri saarte värav. Nad on kaks erinevat väravat, tundsin, et seal oli rohkem töö vilja. Aga Läti värav oli ehk tehnilisem ja natuke oli õnne ka!” iseloomustas Bannikova auhinda vastu võttes oma tabamusi.