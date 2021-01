Spordiaasta tähtede galal kutsuti lavale Pärnu taliujuja

Aasta veteransportlaseks valiti Pärnust pärit Merle Vantsi, kes taliujumise MMil Bledis tuli 55–59aastaste vanuseklassis kuuekordseks maailmameistriks, peale selle võitis viis hõbemedalit. Kokku on Vantsi saavutanud 21 MM-tiitlit ja viis maailmarekordit.

Vantsile on meelishobist saanud hasarti tekitav võistlussport. “Ma arvan, et hobist ta kindlasti kohe algas, aga nüüd olen hakanud rohkem keskenduma saavutustele. Järjest tuleb juurde maid, mida ujuda, järjest pikemaks lähevad distantsid. Need emotsioonid ju lausa panevad ujuma!” kinnitas spordipedagoog, kes annab lastele kehalise kasvatuse tunde Türi põhikoolis.