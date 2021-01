Maanteeinfo uus number on 1247

Maanteeinfo telefonil saab edastada teavet riigiteedel esinevate probleemide kohta. Näiteks on teel liiklustakistus, tee on määrdunud (sõnnik, muld, liiv, teel on liiklusohtlikud augud, kruusatee on halvas seisus, teel on libe või lumme tuisanud. Rohkem infot leiab siit.