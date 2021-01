Lääneranna valla Lihula raamatukogus oli läinud aasta lõpukuudel imetleda värvilisi eri tehnikas õmmeldud lapitekke. Ulvi Põhako, raamatukogu perenaine, tunneb heameelt, et Elve laskis oma loominguga ruumiseinad kaunistada: “Ütlesin jah, et toogu oma loomingut väljanäitusele, paljud ei teagi, et meil siin nii usin ja andekas naine. Kõmsi ja Haapsalu huvilised näinud, meil ka siis ometi vaadata.”