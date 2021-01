Suusatamise populaarsus tuleb esile eelkõige Jõulumäel, kus veidi üle kilomeetri pikkune kunstlume­rada on rahvast tulvil. Siiani pole lund tootma asutud suvepealinna Raeküla–Reiu suusarajal.

Pärnu aerutamisklubi treener Uko Kõrge rääkis, et tema on õpilastega juba teist nädalat Jõulumäel laagris. “Vesi on külm ja sellepärast suusatame,” märkis ta. Kiites Jõulumäe väga häid tingimusi, sest saab treenida väljas, kuna siseruumides harjutada koroonaviiruse tõttu ei või.