Tänasel eelistungil andis kohus Tarraste talle esitatud süüdistuses kohtu alla ning jättis tõkendina määratud vahistamise muutmata. Kohus võttis menetlusse kõigi kannatanute tsiviilhagid kogusummas ca 350 000 eurot. Lisaks rahuldas kohus kaitsja taotluse kolme tunnistaja ülekuulamiseks, kokku on planeeritud üle kuulata 26 tunnistajat.

Kohus arutab kriminaalasja avalikel kohtuistungitel, kokku on planeeritud kohtuasja arutamiseks 14 istungipäeva. Kohtuistungid on jaotatud ära veebruarisse, märtsi ja aprilli, kui on planeeritud kohtulik vaidlus.