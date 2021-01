“Järsult on kasvanud teadmata nakkusallikaga juhtumite arv. Neid on tänase seisuga 92 ja see hulk järjest kasvab. Trend viitab kahjuks, et nakatuda on võimalik igal pool,” tõdes Juhkam, kes soovitab kindlasti kanda avalikus kohas maski ja vältida rahvarohkeid kohti.