Seda põgusalt kirjeldatud isiklikku kogemust analüüsides tõden, et ega jõuagi mõelda. Hetkest, kui taipasin, et pean midagi tegema, vältimaks laupkokkupõrget silmanähtava kiiruseületajaga, möödus heal juhul pool sekundit, kui pinev olukord oli juba möödas.

Tahavaatepeeglist nägin seda tumedat Audit vaid viivu, kuid märkasin, et vahetult enne horisondi taha kadumist oli see ikka veel vastassuunavööndis. See peab olema väga raskes alkoholijoobes või tugevas narkouimas juht, olime nii mina kui minu kaasreisija veendunud.