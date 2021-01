Vallavolikogu esimees Andrus Soopalu pöördus vallavolikogu nimel RMK poole nõudega järgida valla üldplaneeringut ning Rannametsa–Ikla maantee ääres mitte teha uuendusraiet praegu planeeritud kujul. Oma kirjas RMK-le rõhus Soopalu ranniku luitemetsa olulisusele romantilise rannatee kaubamärgina ja looduse tähtsusele elanikele ja ettevõtetele. “Praeguste plaanide elluviimine, planeeritav uuendusraie tähendab, et Rannametsa–Ikla maantee äärne muutub tundmatuseni ja paljude teadlaste hinnangul sellisena enam ei taastu,” kirjutas Soopalu. “Väga suur hulk vallaelanikke on selle pärast mures. Kogukond on kogunud sadu allkirju, et selline metsade raie peatataks.”