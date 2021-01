Pärnu-Sauga ilmajaamas mõõdeti täna lumevaiba paksuseks 11 sentimeetrit, mida on kuue sentimeetri võrra rohkem kui eile. Niisama palju lund lisandus Koodu ilmavaatlusjaamaski, kus tänaste mõõtmistulemuste järgi katab maad 16sentimeetrine valge vaip.

Kihnu saarel, kus eile oli vaid kolm sentimeetrit lund, mõõdeti seda täna hommikul juba kaheksa sentimeetrit.

Ilmateenistuse lumekaart. FOTO: Kuvatõmmis

Mitu nädalat kestnud külmakraadid on kasvatanud paljudele Eesti siseveekogudele piisava paksusega jääkaane ja päästeameti teatel on tänasest on lubatud minna nende veekogude jääle, kus jääkaane paksus on vähemalt kümme sentimeetrit. Päästeamet mõõdab igapäevaselt populaarsemate siseveekogude jää paksust, mõõtmise tulemusi saab vaadata pidevalt täienevast kaardirakendusest.

Jääkaart on loodud selleks, et inimestel oleks võimalik saada mugavalt infot jääolude kohta Eesti siseveekogudel. Eestis on ligi 1200 järve ja veehoidlat, lisaks sellele hulk jõgesid ja tiike. Igale poole päästjad jää paksust mõõtma ei jõua, kuid kindlasti kontrollitakse jääolusid veekogudel, kus inimesi käib rohkem ning kus oht õnnetuste juhtumiseks on suurem.