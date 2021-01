Sadama korvpallimeeskond sai soomlase viskekontserdi toel raske võidu

Kui mängu lõpuni jäi 17 sekundit ja Pärnu juhtis 89:86, langes valudes põrandale mängu kangelane Maxhuni, kes hoidis kinni reielihasest. Pärnu suutis siiski edu hoida ja mängu võidusadamasse tüürida. Lõpuvile kõlades läks soomlane siiski vastasmängijatele patsu lööma ja tundus, et vigastus ei olnud tõsine.

Pärnul on nüüd liigatabelis 13 võitu ja kolm kaotust, mis annab võiduprotsendiga 81,3 teise koha. Tabelit juhib Kalev/Cramo, kelle protsent on napilt parem ehk 81,8. TalTech on viies.