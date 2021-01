Uku on umbes kolm aastat noor isane kass, kes seikles sügisel pikemat aega Pärnus Laia tänava sotsiaalmaja ümbruses. Sealsed loomasõbralikud naised poetasid miisule aeg-ajalt söögipoolist. Kui maja lammutusele läks, tekkis toitjatel hirm, et kassike jääb talveks tänavale, ja ta saadeti kohaliku varjupaiga hoole alla.

Kahe nädala jooksul, mil loomadele oodatakse järele omanikku, keegi Ukust puudust ei tundnud ja varjupaiga töötajad asusid looma uue kodu leidmiseks ette valmistama. Kass kiibistati, vaktsineeriti ja talle tehti parasiiditõrje. Peale selle sai loom abi kasse kimbutava seenhaiguse vastu, millest ta on nüüd täielikult paranenud.

Omanikuta loomade pelgupaiga juhataja Seyle Jussi kogemuse põhjal on Uku vaatamata noorele eale elutark ja rahumeelne kass. “Liigikaaslastega ta tüli ei nori ja inimestega on väga sõbralik. Tal on alati naeratus kõrvuni,” kiitis Juss.