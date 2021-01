Tegus naine Monika Hale oli enda sõnul nooruspõlves nii kartmatu, et see tõi talle tihtipeale pahandusigi kaasa ja viis lõpuks õpiraskusteni. Halbade hinnete pärast heideti ta koolistki välja.

Siis võttis ta end kokku, lõpetas Kuressaares ametikooli ja suundus 16 aastaks Inglismaale, kus tegi karjääri ja lõi pere. Ent karjääriredeli tippu jõudes mõistis Monika, et see ei olegi see, mida ta päriselt elult tahab. Niisiis otsustas ta viis aastat tagasi sõita ühes praeguseks kuueaastase tütre Elsaga tagasi kodumaale.