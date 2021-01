Pärnu Postimees tunnustas tublimaid töötajaid

Pärnus Rüütli uulitsal Pärnu Postimehe kontoris on töökäsi üle 40 paari: ajakirjanikud, fotograafid, keeletoimetajad, küljendajad-kujundajad, klienditeenindajad, reklaamimüüjad ning personali ja raamatupidamisega tegelevad inimesed. On tavaks kujunenud, et aasta vahetudes vaatab see seltskond tehtule tagasi ja valib aasta parima kolleegi.