Tartu meistriliiga tiimi kapten tuli koju tagasi

26aastane poolkaitsja on Vapruse kasvandik, ent pallis viimased kaheksa hooaega Tartu Tammekas, olles seejuures sealse meistriliiga satsi kapten. Taaralinnas sai pärnakas kirja 234 matši ja 22 väravat.

“Olen väga õnnelik, et liitun klubiga, kus väikese poisina esimest korda jalgpallitrenni läksin. Suheldes klubijuhtide ja treeneritega, tunnen, et siin keskkonnas väärtustatakse mind. Annan endast maksimumi, et suudaksime hooajaks püstitatud eesmärgid täita,” rääkis jalgpallur siinse klubi vahendusel.